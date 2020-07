Le Labour soutient la ligne attentiste de Corbyn

Brexit

Le Parti travailliste britannique a rejeté lundi une motion en faveur du maintien dans l'Union européenne et a préféré définir plus tard la position du parti au sujet du Brexit.

La large victoire promise au Premier ministre conservateur britannique Boris Johnson aux législatives lui laisse les coudées franches pour définir quel type de Brexit il compte mettre en oeuvre, en restant plus ou moins proche de l'UE. (Vendredi 13 décembre 2019)

Malgré le soutien de poids lourds du parti, une motion enjoignant au Labour de soutenir «énergiquement» le maintien dans l'Union européenne lors d'un second référendum a elle été rejetée de peu après un vote à main levée qui s'est achevé dans une certaine confusion. Malgré des protestations, l'organisation d'un nouveau vote par bulletins, plus précis, a été refusée.

«Offre crédible»

Jeremy Corbyn affirme que s'il arrive au pouvoir, son gouvernement organisera un référendum proposant d'un côté une «offre crédible» d'accord de sortie de l'Union européenne, qui inclurait notamment «une nouvelle union douanière» avec l'UE et des garanties sur les droits sociaux et l'environnement, et de l'autre le maintien.