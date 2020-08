Explosions à Beyrouth

Le Liban compte ses morts et accueille Emmanuel Macron

Deux jours après les terribles explosions qui ont secoué Beyrouth, le président français se rendra sur place, dans une ville où des centaines de milliers de personnes ont brutalement été privées de toit.

Premier chef d’État à se rendre au Liban depuis la catastrophe de mardi, il y sera confronté à une situation «apocalyptique», des centaines de milliers de personnes brutalement privées de toit et de ressources et un bilan encore provisoire d’au moins 113 morts et 4000 blessés. Attendu à Beyrouth à midi (10 heures en Suisse), Emmanuel Macron visitera le lieu de la catastrophe, s’entretiendra avec les principaux responsables libanais et donnera une conférence de presse vers 18h30 locales avant de rentrer en France.