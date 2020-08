Tribunal fédéral

Le licenciement d’un policier genevois définitivement annulé

Un agent de la police municipale genevoise avait été licencié pour des chats inappropriés lors d’une soirée. La ville avait renvoyé son employé avec effet immédiat. Le TF a tranché et a annulé son licenciement.

Durant la soirée, les échanges avaient dérapé entre certains participants qui avaient échangé des propos sexistes ou racistes. Le sergent-chef avait envoyé sept messages, dont deux ont été jugés inappropriés. Près d’un an et demi plus tard, le Conseil administratif a renvoyé le policier avec effet immédiat. La ville estimait que son employé n’était plus digne de confiance.