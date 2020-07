FOOTBALL

Le LS devrait jouer à la Tuilière en novembre

Alors que las remise des clés étaient prévues en mai, les travaux du nouveau stade du Lausanne-Sport ont repris et le terrain synthétique est en train de prendre forme. Tout devrait être terminé dans quatre mois.

Mais il reste du travail dans la tribune principale, notamment l’aménagement des loges et du restaurant) ainsi que les locaux destinés aux sportifs (vestiaires) et à leur staff.

Naturelle ou synthétique

On peut utiliser davantage un terrain en gazon synthétique. On peut s’y entraîner tous les jours».

«On peut utiliser davantage un terrain en gazon synthétique. On peut s’y entraîner tous les jours», explique Patrice Iseli. De plus, une pelouse artificielle supporte mieux les aléas de la météo: elle est plus facile à déneiger - le stade est situé sur les hauts de la ville - et on peut y jouer sous la pluie. Techniquement, la Tuilière pourrait toutefois être reconvertie en pelouse naturelle lorsque l’ensemble des infrastructures du club seront terminées.