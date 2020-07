Le LS enchaîne une deuxième victoire consécutive

Football

Le leader s’est imposé sur la plus petite des marques, vendredi face à Schaffhouse. Il compte désormais huit points d’avance sur GC, dont la rencontre face à Wil a été reportée.

Un souci préoccupant qui est une nouvelle fois apparu contre un adversaire qui termine sa médiocre saison sans la moindre pression. Même si la performance collective des Vaudois a semblé en léger progrès par rapport à sa dernière sortie contre Chiasso (2-1), les passes approximatives et les mauvais choix ont toujours été beaucoup trop nombreux. Mais le patient public de la Pontaise a tout de même pu assister à quelques mouvements collectifs qui lui ont rappelé l’automne dernier. Comme lorsque Dan Ndoye, le meilleur des siens, s’est débarrassé de Kaiser sur son côté droit avant de parfaitement servir Andi Zeqiri. La déviation de l’international M21 filait de peu à côté du but de Saipi (10e). Ou quand, vingt minutes plus tard, une jolie triangulation entre Schneuwly, Zeqiri et Turkes permettait à ce dernier d’ouvrir la marque de la tête.