Santé

Le mal de dos prend des proportions épidémiques en Suisse

Alors qu’il y a neuf ans, 39% des personnes interrogées déclaraient souffrir de douleurs dorsales plusieurs fois par semaine ou par mois, ce chiffre est passé à 50% en 2020.

La majorité des personnes interrogées ne reconnaît pas les signaux d’alerte et ne réagit pas quand il serait temps de consulter un médecin.

Dans le cadre de ce «Rapport sur le dos Suisse 2020», plus de mille hommes et femmes ont participé ce printemps à une enquête représentative, a indiqué mardi la Ligue suisse contre le rhumatisme. Par rapport au précédent rapport datant de 2011, la part des personnes n’ayant jamais souffert de douleurs dorsales a baissé de 7% à 2%.

Plus de la moitié des personnes interrogées se sentent partiellement ou lourdement gênées dans plusieurs domaines de leur vie, le plus souvent le sommeil, le sport et les activités de loisirs. Une personne sur quatre souffre de maux de dos dans l’exercice de son activité professionnelle.