Coronavirus

Le masque sera obligatoire dans certaines rues de Paris

Dans des zones extérieures très fréquentées de la capitale française, il faudra porter le masque. Ailleurs en Europe, les citoyens se ruent sur les plages proches de chez eux.

Le port du masque en extérieur sera obligatoire dès lundi dans certaines zones très fréquentées de Paris, au moment où l'épidémie de Covid-19 continue sa progression en France et dans le monde.

«Tous les indicateurs montrent que le virus circule à nouveau plus activement dans la région» parisienne, ont averti ce samedi les autorités locales.

La pandémie a fait au moins 722’000 morts dans le monde, contaminant plus de 19 millions de personnes depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un comptage réalisé samedi par l'AFP à partir de sources officielles.

Dès le 25 juillet, la Belgique – l'un des pays qui comptent le plus grand nombre de morts du Covid-19 par rapport à sa population – l'a imposé dans «tout endroit à forte fréquentation» : marchés, brocantes, rues commerçantes. La région de Madrid en Espagne, la Roumanie ont pris des mesures semblables quelques jours plus tard.

Épisode caniculaire

Au Royaume-Uni, la température a atteint 36 degrés samedi dans le sud-est de l'Angleterre et la population a pris la direction des bords de mer, comme à Bournemouth (sud-ouest), où les autorités ont conseillé d'éviter une grande partie du littoral faute de pouvoir observer les règles de distanciation.

Des hordes d'Allemands en quête de fraîcheur se sont eux aussi rendus sur les côtes. Mais les autorités locales ont averti ce samedi que certaines plages du nord de l'Allemagne ainsi que de plusieurs lacs devraient fermer en raison de l'impossibilité de respecter une distance de sécurité d'un mètre et demi entre les personnes.

Championnat à nouveau suspendu

Avec plus de 216’000 morts, l'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues la région du globe la plus endeuillée par le nouveau coronavirus, passant devant l'Europe (212.950).