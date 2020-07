Le match dégénère en bataille rangée

Football

Au Guatemala, la rencontre entre Municipal et Xelaju s'est transformé en un combat de rue. Après une bagarre générale de plus de 10 minutes, l'arbitre a sorti huit cartons rouge

On connait depuis longtemps le but du mois récompensant les gestes les plus audacieux. Voici désormais, chose beaucoup moins recommandable chacun en conviendra, ce qui pourrait bien être la bataille du mois, voire, dans le cas présent peut-être même de l’année.