Covid-19

Le Mexique teste un vaccin développé par Sanofi

Un vaccin contre le covid-19 va être testé au Mexique par le laboratoire français. Au total, quelque 35’000 volontaires dans le monde entier participent à la phase 3 du développement de ce vaccin

Les essais cliniques sont prévus pour septembre et pourraient être disponibles au cours du premier semestre 2021. (Photo HUGO BORGES / AFP)

La phase 3 du développement d’un vaccin est celle où son efficacité est mesurée à grande échelle après une première étape où l’on évalue sa sécurité et une deuxième étape où l’on explore son efficacité sur des groupes plus restreints.

Le laboratoire travaille sur un projet avec son homologue britannique GSK. Les essais cliniques sont prévus pour septembre et pourraient être disponibles au cours du premier semestre 2021.

45’361 décès dans le pays

Sanofi travaille également avec la société biotechnologique américaine Translate Bio pour développer un autre vaccin dont les essais cliniques devraient commencer à la fin de l’année et dont la production pourrait être approuvée au second semestre 2021 en cas de résultat positif.

Moderna, l’un de ces laboratoires, a indiqué mardi que le vaccin sur lequel il travaille, a généré une réponse immunitaire «solide» en arrêtant la réplication du nouveau coronavirus dans les poumons et le nez des singes.

Le gouvernement mexicain est également en pourparlers avec la Chine et l’Allemagne, et cherche à garantir l’accès aux vaccins développés par la société pharmaceutique australienne AstraZeneca avec l'Université d'Oxford, et par la société américaine Pfizer avec la société allemande Biontech, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.