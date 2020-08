Canada Le ministre canadien des Finances Bill Morneau démissionne

Plusieurs médias canadiens ont rapporté de profondes divergences entre Bill Morneau et Justin Trudeau sur la façon de relancer l’économie canadienne.

Le ministre canadien des Finances Bill Morneau a annoncé lundi sa démission sur fond de rumeurs de tensions avec Justin Trudeau sur la gestion de la pandémie, et alors qu'il est au coeur d'un scandale éthique visant également le chef du gouvernement.

«C'est pourquoi je démissionne de mes fonctions de ministre des Finances et de député», a-t-il ajouté à l'issue d'une rencontre avec Justin Trudeau. Il a assuré avoir pris cette décision de sa propre initiative, sans y être contraint par le chef du gouvernement.

Bill Morneau, qui occupait ce poste depuis 2015, a indiqué qu'il comptait briguer le poste de secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Justin Trudeau a immédiatement indiqué qu'il soutiendrait cette candidature, rendant hommage à Bill Morneau.

«Le Canada appuiera fortement sa candidature en vue de diriger cette importante institution mondiale qui jouera un rôle essentiel dans la reprise économique mondiale», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Grâce à son leadership, le Canada a développé une économie forte avec l'un des meilleurs bilans du G7, créé plus d'un million d'emplois et atteint le taux de chômage le plus bas de son histoire», a ajouté Justin Trudeau.