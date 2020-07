Le monde de Jamy, vendredi, c'était le Valais

Télévision

Le célèbre vulgarisateur scientifique de France 3 était de passage en Suisse la semaine dernière pour un sujet sur les laves torrentielles.

Quand TF1 et le «13 heures» de Jean-Pierre Pernaut viennent en Valais, c'est pour la beauté des paysages et les traditions du Val d'Hérens. Mais quand c'est Jamy Gourmaud qui s'y rend, le célèbre vulgarisateur de «C'est pas sorcier» autrefois et qui anime désormais «Le monde de Jamy», sur France 3, il faut plutôt le chercher du côté des phénomènes naturels. Cela se confirme à la lecture des messages qu'il a posté sur son compte Twitter vendredi et repérés par «Le Nouvelliste».