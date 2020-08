Vevey

Le monde enchanté de Monique Jacot au Musée Jenisch

Le musée veveysan consacre dès jeudi une exposition à la figure majeure du photojournalisme, qui a reçu le Prix suisse d’art et de design 2020.

Dès jeudi et jusqu'au 6 décembre, le Musée Jenisch Vevey consacre une exposition à la photographe suisse Monique Jacot. Il met à l'honneur la créativité et la sensibilité de l'artiste en présentant une sélection de transferts polaroid, ainsi qu'un ensemble inédit de seize héliogrammes.

Née à Neuchâtel en 1934 et diplômée de l’Ecole des arts et métiers de Vevey, Monique Jacot devient entre 1950 et 1980 une figure majeure du photojournalisme, alors en plein essor. Elle travaille tant pour la presse suisse qu'étrangère (Schweizer Illustrierte, l'Illustré, Vogue, Du, Elle, Geo, Times, etc.).