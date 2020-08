Île Maurice

Le navire échoué s’est brisé en deux

Le vraquier MV Wakashio, échoué depuis le 25 juillet sur un récif de l’île Maurice, s’est cassé en deux ce dimanche, a annoncé son armateur.

Cette cassure du vraquier, qui s’est échoué le 25 juillet sur un récif à la Pointe d’Esny, au sud-est de l'île Maurice, avec 3800 tonnes de fioul et 200 tonnes de diesel à bord, paraissait inéluctable depuis plusieurs jours.

Entre 800 et 1000 tonnes de fioul se sont échappées de ses flans éventrés et ont souillé les côtes, notamment des espaces protégés avec des forêts de mangrove et des espèces menacées.