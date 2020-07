Le nombre de millionnaires augmente fortement en Suisse

Fortune

Le nombre de personnes possédant au moins 1 million de dollars a augmenté de 8,8% dans le monde en 2019 et de près de 14% en Suisse.

Ces individus – nommés dans le jargon personne à valeur nette élevée et disposant d’une fortune d’au moins 1 million de dollars hors résidence principale – ont augmenté de 8,8% à 19,6 millions de personnes au niveau mondial. Leur fortune a progressé en 2019 de 8,6% à 74’000 milliards de dollars, selon une étude du cabinet Capgemini publiée jeudi.

L’année dernière, la progression a été particulièrement forte en Amérique du Nord, avec une hausse de 10,9% à 6,3 millions du nombre de HNWI. Suit l’Europe avec une croissance de 8,7% à 5,2 millions et la région Asie-Pacifique avec une augmentation de 7,6% à 6,5 millions de personnes.

«Ultra-HNWI»

Dans la hiérarchie des plus riches, les millionnaires disposant d’avoirs entre 1 et 5 millions représentent le gros des troupes avec 17,7 millions d’individus au niveau mondial. Viennent ensuite les personnes détenant entre 5 et 30 millions qui sont environ 1,8 million. À la tête du classement se trouvent les quelque 183’000 «ultra-HNWI» qui détiennent des sommes supérieures à 30 millions.