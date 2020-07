«Le nombre de nouveaux cas dépasse les 160 000 par jour»

Covid-19

Lors d’une conférence de presse virtuelle, le directeur de l’OMS a plaidé en faveur d’une approche globale au sein des pays pour faire face à la pandémie.

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 511’000 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre. Plus de 10,5 millions de cas ont été recensés dont au moins 5,3 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.

«Nous ne nous lasserons jamais de dire que la meilleure façon de sortir de cette pandémie est d'adopter une approche globale», a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, en appelant une fois de plus à respecter les règles de distanciation, à détecter et isoler les cas, à placer en quarantaine leurs contacts, et à porter un masque lorsque c'est nécessaire.