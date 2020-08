Coronavirus Le pape appelle à ne pas réserver les vaccins «aux plus riches»

Le pape François a demandé qu’un vaccin contre le coronavirus ne devienne pas la priorité que d’une nation et souhait qu’il soit destiné à tous. Il estime que la pandémie n’a fait qu’augmenter les inégalités dans le monde.

«Comme il serait triste que le vaccin contre le Covid-19 soit donné en priorité aux plus riches! Comme il serait triste qu’il devienne la priorité d’une nation et qu’il ne soit pas destiné à tous», a estimé le pape argentin.

«Il faut changer le monde»

«La pandémie a mis en lumière la difficile situation des pauvres et la grande inégalité qui règne dans le monde. Et le virus, tout en ne faisant aucune exception entre les personnes, a rencontré sur son chemin dévastateur de grandes inégalités et discriminations. Et les a fait croître», a déploré le souverain pontife.