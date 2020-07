Le pape est «très affligé» par la conversion de Sainte-Sophie

Turquie

Lors de son discours de l'Angélus, le souverain pontife a eu une pensée pour l'ex-basilique d'Istanbul reconvertie en mosquée.

Patrimoine mondial de l'Unesco

Œuvre architecturale majeure construite au VIe siècle par les Byzantins qui y couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est un site classé au patrimoine mondial par l'Unesco, et l'une des principales attractions touristiques d'Istanbul avec quelque 3,8 millions de visiteurs en 2019.

Le vœu d'Erdogan

Plusieurs pays, notamment la Russie et la Grèce, qui suivent de près le sort du patrimoine byzantin en Turquie, ainsi que les Etats-Unis et la France, avaient notamment mis en garde Ankara contre la transformation de Sainte-Sophie en lieu de culte musulman, une mesure pour laquelle le président turc Recep Tayyip Erdogan, issu d'un parti islamo-conservateur, milite depuis des années.

Vendredi, après la révocation par le Conseil d'Etat --plus haut tribunal administratif turc-- du statut de musée de l'ex-basilique, Erdogan a annoncé qu'elle serait ouverte aux prières musulmanes en tant que mosquée le vendredi 24 juillet . Il a rejeté en bloc le lendemain les condamnations internationales, arguant que cela relevait des «droits souverains» de son pays.

Condamnation grecque

La directrice de l'organisation de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Audrey Azoulay, a déploré cette décision «prise sans dialogue préalable» concernant «un chef d'oeuvre architectural et un témoignage unique de la rencontre de l'Europe et de l'Asie au cours des siècles».