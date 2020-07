Le paradis des passionnés de Lego prend ses quartiers à Bulle

Fribourg

Le Fribourgeois Christophe Durussel a inauguré un commerce de 215 mètres carrés dédié aux briques en plastique danoises. Les amateurs du jeu peuvent y trouver plus de 50’000 références à la vente.

Un commerce dédié aux briques Lego vient d’ouvrir à Bulle (FR). Son propriétaire, Christophe Durussel, est un collectionneur qui a fait de sa passion son gagne-pain. Brick Occasion propose à un public d’enfants et d’adultes de l’ancien et du neuf.

Réflexion et habileté

Collectionneur, gardant une image lumineuse, comme beaucoup, d’un jouet associant réflexion et habileté dans l’enfance, il décide de se reconvertir suite à de sérieux problèmes de santé. De fil en aiguille, son «Lego Store amélioré» grandit pour afficher aujourd’hui un stock de plus de quatre tonnes de pièces détachées.

Christophe Durussel décrit sa caverne d’Ali Baba comme unique en Suisse romande. «Bulle offre une position centrale», explique-t-il. En ce jour de semaine, le magasin accueille une mère et ses deux jeunes enfants, avec la grand-mère, ainsi qu’un collectionneur, lunettes au bout du nez, qui arpente tiroirs et rayonnages.

Pas de spéculation

«Il ne faut rien jeter». Amener la marchandise dont on ne veut plus sert notamment à organiser des ateliers vacances et des fêtes d’anniversaire pour les enfants dès 6 ans. Des événements qui proposent, le mercredi et le samedi, à des groupes (jusqu’à 12), de stimuler la créativité en assouvissant sa curiosité pour la brique plastique.