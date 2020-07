Le pass pour accéder aux boîtes de nuit est un succès

Covid-19

Depuis son lancement fin mai, 25 000 Swiss Night Pass ont été téléchargés. Cette carte numérique permet aux organisateurs de collecter les informations de contact des clients qui la présentent à l'entrée.

Le Swiss Night Pass, une carte numérique à télécharger, rencontre un bel écho tant auprès des patrons de clubs que des autorités et de la clientèle, selon ses concepteurs. Depuis son lancement fin mai, 25 000 ont été téléchargées et 10 000 sont utilisées par week-end.

Bientôt dans toute la Suisse?

«Nous collaborons également avec d'autres gouvernements cantonaux afin de généraliser notre solution», affirme la plateforme créée début mai et mise gratuitement à disposition des acteurs du monde de la nuit. Et afin de rendre le suivi des contacts et vérification des données téléphoniques pour les établissements nocturnes encore plus fiable, le Swiss Night Pass sera dès maintenant envoyé gratuitement par SMS aux utilisateurs.