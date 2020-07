Pandémie

Le patron de l’OMS remet les Américains à leur place

Après que les médias anglais eurent relaté que le secrétaire d’Etat Mike Pompeo estimait que l’OMS était la marionnette de Pékin, Tedros Adhanom Ghebreyesus parle de propos inadmissibles.

Les propos du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui a accusé selon la presse britannique le directeur général de l'OMS d'avoir été «acheté» par la Chine, sont «faux et inacceptables», a répliqué jeudi le dirigeant de l'organisation onusienne. L'OMS a été régulièrement critiquée depuis le début de la crise.

«Ces commentaires sont faux, inacceptables et sans aucun fondement», a déclaré le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse, en mettant en garde une fois de plus contre toute «politisation» de la pandémie de coronavirus. Selon le Times et le Daily Telegraph, le chef de la diplomatie américaine a attaqué violemment l'OMS mardi lors d'une rencontre à huis clos avec des députés britanniques à Londres.