Chine

Le patron de presse Jimmy Lai arrêté à Hong Kong

Dénoncé comme un «traître» dans les médias officiels chinois, le patron de presse Jimmy Lai, figure du mouvement pro-démocratie, a été arrêté lundi.

Jimmy Lai, 72 ans, est le propriétaire de deux publications ouvertement pro démocratie et critiques envers Pékin, le quotidien «Apple Daily» et «Next Magazine» (archives).

Le patron de presse Jimmy Lai a été arrêté lundi à Hong Kong sous le coup de la nouvelle loi de sécurité nationale, ont annoncé un de ses proches et une source policière. Il est une des principales figures du mouvement pro démocratie.

Un responsable de la police a déclaré à l’AFP sous le couvert de l’anonymat que Jimmy Lai avait été arrêté pour collusion avec des forces étrangères – une des nouvelles infractions réprimées par la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin – et pour fraude.

Mark Simon a indiqué sur Twitter que des policiers effectuaient des perquisitions au domicile de Jimmy Lai et à celui de son fils. Jimmy Lai, 72 ans, est le propriétaire de deux publications ouvertement pro démocratie et critiques envers Pékin, le quotidien «Apple Daily» et «Next Magazine».