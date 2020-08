Hong Kong

Le patron du tabloïd prodémocratie libéré sous caution

Jimmy Lai, le propriétaire du très populaire médias hongkongais Apple Daily, a été relaxé mardi soir, après son arrestation la veille sur la base de la loi imposée par la Chine.

Le tabloïd prodémocratie Apple Daily s'est vendu comme des petits pains mardi à Hong Kong, illustration du soutien de la population à son propriétaire Jimmy Lai, arrêté lundi lors d'une opération de police visant d'autres voix critiques envers Pékin et libéré sous caution mardi soir.

Reprise en main musclée

«Nous nous battrons»

Son arrestation a provoqué une vague d'achat d'actions de son groupe de presse Next Digital. Entre lundi matin et la clôture de la Bourse mardi soir, le titre a pris plus de 1.100%.