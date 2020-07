Arabie saoudite

Le pèlerinage de la Mecque sera très réduit

Seuls 10’000 Saoudiens et résidents étrangers du royaume sont autorisés cette année à effectuer le hajj, l’un des cinq piliers de l’islam. Quelque 2,5 millions de pèlerins ont effectué le grand pèlerinage l’an dernier, dont beaucoup venant de l’étranger comme tous les ans. La presse étrangère n’y est pas non plus autorisée cette année, le gouvernement saoudien ayant resserré l’accès à la ville la plus sainte de l’islam.