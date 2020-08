États-Unis

Le Pentagone veut moins de 5000 soldats US en Afghanistan

Washington, qui déploie actuellement 8600 soldats en Afghanistan, veut continuer à réduire ses effectifs militaires dans le pays.

«Comme toujours, ces retraits restent soumis à conditions et seront mis en œuvre après consultation du congrès et en coordination directe avec nos alliés et partenaires de l’OTAN», a ajouté le Pentagone. «La présence militaire américaine en Afghanistan reste centrée sur des capacités, non des chiffres».