Le père de Djokovic à Federer: «Rentre chez toi»

Tennis

Dans une émission de télévision, Srdjan Djokovic a proposé au Bâlois de prendre sa retraite.

Toute la famille Djokovic: la maman Dijana, Novak, son frère Djordje, le papa Srdjan et la femme de Novak, Jelena.

Le père de Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, était jeudi l'invité de l'émission «Spo(r)tlight» sur la chaîne sportive Sport Klub, diffusée en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en Slovénie, en Croatie et en Macédoine du Nord.

Interrogé sur la vie et le développement de son fils, Srdjan a allumé Roger Federer qui, selon lui, «cultive tant d'animosité envers Novak».

Et le papa du No1 mondial a une explication sur la longévité du Bâlois: «À votre avis, pourquoi pensez-vous que Federer joue encore à 40 ans?», questionne-t-il. «Parce que Novak et Nadal sont juste derrière lui (ndlr: au nombre de titres en Grand Chelem) et il n'accepte pas le fait qu'ils sont meilleurs que lui.»