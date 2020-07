Le père de Djokovic accuse Dimitrov

Tennis

«L'affaire Adria Tour» n'en finit pas de faire jaser. Alors que le No 1 mondial a présenté ses excuses, son papa a remis de l'huile sur le feu.

La réponse du clan Dimitrov

Son protégé, testé positif au Covid-19, n'aurait en aucun cas refusé d'être testé en Serbie ou en Croatie: «Après trois mois d'isolement total, Grigor est allé directement à Belgrade. Ni à Belgrade, ni plus tard à Zadar, on lui a proposé ou imposé de faire un test pour le coronavirus.»

Georgi Stoimenov renvoie la responsabilité vers les organisateurs : «Les organisateurs de l'événement sont les seuls à avoir la responsabilité du protocole sanitaire du tournoi et de créer les règles à suivre. Grigor a strictement respecté toutes les règles imposées par les organisateurs et les lois et règlements existants lors du passage de la frontière entre la Bulgarie, la Serbie et la Croatie.»