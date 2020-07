Coronavirus

Le peuple pourrait être appelé à voter sur SwissCovid

Un comité citoyen a lancé un référendum contre l’application SwissCovid, accusant les Chambres fédérales de «dictature numérique».

Un comité citoyen a lancé un référendum contre l’application SwissCovid. Le parlement avait adopté les bases légales sur l’application lors de sa session d’été. La récolte de signatures est en cours et le délai référendaire se termine le 8 octobre.

Les deux Chambres fédérales ont adopté le 19 juin des modifications urgentes à la loi sur les épidémies et posé ainsi les bases légales autorisant l’application SwissCovid. Mais un comité citoyen s’oppose à cette pratique, dénonçant une forme de «dictature numérique».

Manque de débat sur les risques

L’application doit recourir aux systèmes d’exploitation de Google et d’Apple, critique le comité. Or on connaît l’appétit de ces géants du Net en matière de récolte de données.