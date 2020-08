Drame au Liban

«Le peuple veut la chute du régime»

Deux ministres libanais qui faisaient un tour dans les quartiers à Beyrouth ont été pris à partie par des volontaires qui déblayaient les décombres.

L’accueil tranche avec celui enthousiaste réservé jeudi au président français Emmanuel Macron, qui s’est offert un bain de foule dans le centre de Beyrouth auprès de Libanais fustigeant leurs dirigeants accusés de corruption et d’incompétence.

150 morts et 5000 blessés

«Démissionne», «le peuple veut la chute du régime», «Préparez la potence», ont hurlé les volontaires, contraignant le ministre à repartir, selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et des télévisions locales.

Face à la faible réactivité des autorités après le drame survenu au port, les Libanais ont pris les choses en main et lancé eux-mêmes les opérations de nettoyage.

Des volontaires ont réclamé sa démission, n’hésitant pas à l’insulter et à l’asperger avec de l’eau, malgré les militaires qui l’escortaient, selon des vidéos filmées par un témoin.

«Si tu as de l’honneur, démissionne», lui a lancé une Libanaise.

L’explosion dans le port de Beyrouth mardi a fait plus de 150 morts et 5000 blessés. Elle a été provoquée par plusieurs tonnes de nitrate d’ammonium stockées depuis six ans dans un entrepôt «sans mesures de précaution», de l’aveu même du premier ministre.