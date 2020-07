Bruxelles

Le plan de relance européen patine et pourrait échouer

Pour convaincre, le président du Conseil européen avance des compromis. Mais rien n’est gagné, a avoué la chancelière allemande en entrant à la table des négociations ce dimanche matin.

Malgré la «bonne volonté» des 27, «il est aussi possible qu'aucun résultat ne soit obtenu aujourd'hui», a prévenu la chancelière allemande Angela Merkel à son arrivée au sommet pour une journée qualifiée de «décisive».

Du montant global du plan, à l'équilibre entre prêts et dons, en passant par le contrôle des fonds versés ou un mécanisme liant les subventions au respect de l'Etat de droit dans les pays bénéficiaires, les points de dissension ne manquent pas.

Et l'unanimité nécessaire des 27 Etats membres rend un compromis particulièrement difficile.

Angela Merkel et Emmanuel Macron ont retrouvé en début de matinée le président du Conseil européen, Charles Michel, chef d'orchestre du sommet, pour décider de la marche à suivre, après 48 heures de discussions qui n'ont pas permis de faire plier les Pays-Bas et leurs alliés «frugaux» (Danemark, Suède et Autriche, ainsi que la Finlande), très réservés sur ce projet.