Covid-19

Le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Près de 600’000 morts

Plus de 14 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 139’266 décès pour 3’647’715 cas recensés. Suivent le Brésil avec 77’851 morts, le Royaume-Uni (45’119), le Mexique (38’310) et l'Italie (35’028).

UE: plan de relance

Les Barcelonais restent chez eux

Le gouvernement régional a aussi annoncé la fermeture des cinémas, théâtres et discothèques, l'interdiction des réunions de plus de dix personnes et des visites dans les maisons de retraite, ainsi que la limitation de la capacité d'accueil à 50% dans les bars et les restaurants.