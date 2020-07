Le policier qui a tué Floyd «savait ce qu'il faisait»

Minneapolis

Son ex-professeur d'arts martiaux affirme qu'il est impensable que Derek Chauvin n'ait pas su quel type de dommages il était en train de provoquer.

«Il est impensable qu'il n'ait pas su quel type de dommages il était en train de provoquer ou pouvait provoquer dans cette situation», assure à l'AFP l'instructeur, au sujet du policier blanc dont le geste fatal a provoqué un mouvement historique contre le racisme et les brutalités policières.

«Un abruti»

En appuyant son genou sur le cou de George Floyd, «il savait ce qu'il faisait et que c'était mal, et ils n'ont pas intérêt à le laisser se tirer d'affaire».

Troubles de la personnalité

Questions sur le recrutement

Tou Thao, un des trois autres policiers limogés et inculpés après la mort de George Floyd, faisait lui aussi l'objet de plaintes pour abus: six en sept ans. L'agent est, entre autres, accusé d'usage abusif de la force lors d'une arrestation, lors de laquelle les dents du suspect avaient été brisées. L'affaire, qui a été portée devant la justice, a finalement été réglée à l'amiable.

En 2017, un de ses agents avait tué une femme, Justine Damond, qui avait appelé le numéro d'urgence 911 pour signaler une possible agression sexuelle dans une ruelle près de chez elle. L'agent Mohamed Noor, qui se trouvait dans une voiture de patrouille, lui avait tiré dessus, la blessant à l'abdomen. Elle est décédée sur place.

Les contrôles préalables à son embauche avaient dressé le portrait d'un homme impatient face aux infractions mineures, qui n'aimait pas interagir avec les gens, et qui pourrait avoir des difficultés avec le stress du métier, avaient détaillé les procureurs lors de son procès. Il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 12 ans et demi de prison.