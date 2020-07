Brésil

Inquiétudes autour de la santé du chef Raoni, hospitalisé

Le défenseur de la cause indigène du Brésil est hospitalisé pour un «affaiblissement général», mais souffrirait aussi d’une «hémorragie digestive».

«Il a présenté aujourd’hui (…) une hausse de son anémie et une dégradation des fonctions rénales (…) probablement à cause d’une hémorragie digestive», a indiqué dans un bulletin l’hôpital Santa Inês de Colider où avait été admis jeudi le chef indigène défenseur de la forêt amazonienne. Cet hôpital de l’État du Mato Grosso «ne disposant pas d’unité de soins intensifs, il a été transféré avec une certaine urgence dans un autre établissement» du même État «au cas où son état clinique empirerait».

Raoni Metuktire, connu dans le monde entier pour sa lutte infatigable pour la défense des droits et des terres indigènes, avait été transporté par avion de son village vers Colider, souffrant de «faiblesse, difficultés respiratoires, perte d’appétit et de diarrhées», a précisé l’hôpital Santa Inês.

L’établissement a ajouté que le cacique se trouvait dans un état dépressif depuis le décès de son épouse Bekwyjka le 23 juin, d’un accident vasculaire cérébral. Bekwyjka était sa compagne et conseillère depuis plus de 60 ans. D’autres sources, telles la Fondation Raoni ou Gert-Peter Bruch, président de l’ONG française Planète Amazone, ont confirmé que le cacique avait été extrêmement affecté par la disparition de son épouse. Le cacique «a commencé à être malade il y a 15 jours, avec de la fièvre, des diarrhées et des vomissements» et il était déshydraté, a précisé Gert-Peter Bruch.