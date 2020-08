Méditerranée

Le premier grand navire de croisière reprend la mer

Le MSC Grandiosa a quitté le port de Gênes avec 2500 passagers à bord.

Ce voyage représente un test à fort enjeu pour le secteur des croisières, à la fois sur le marché-clé de la Méditerranée et au-delà.

Le MSC Grandiosa, de la compagnie italo-suisse MSC Croisières, a quitté le port de Gênes peu après 19h30 avec 2500 passagers à bord. Il doit faire escale dans les ports de Civitavecchia près de Rome, Naples, Palerme et La Valette, à Malte, lors de cette croisière de sept jours.

Près de 15 milliards d'euros par anLe secteur des croisières en Europe représente un chiffre d'affaires de 14,5 milliards d'euros par an et près de 53'000 emplois selon l'Association internationale des compagnies de croisières (CLIA). L'association estime que le secteur pourrait perdre jusqu'à 25,5 milliards d'euros de revenus en raison de la crise.

«Le voyage (...) représente un signe tangible de retour pour l'un des secteurs économiques fondamentaux de notre ville», a déclaré le maire de Gênes Marco Bucci. Plus de deux millions de croisiéristes sont partis de la capitale ligure l'an dernier.

Les regards du secteur seront braqués sur le Grandiosa après les ratés d'une petite compagnie norvégienne, Hurtigruten, qui a été forcée plus tôt ce mois-ci de suspendre à nouveau ses croisières après la contamination au coronavirus de dizaines de passagers et de membres de l'équipage.