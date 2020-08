Drame à Beyrouth

Le président libanais rejette une enquête internationale

Au lendemain de la visite du chef de l’Etat français qui a appelé à une enquête internationale transparente, Michel Aoun estime que cette dernière ne ferait que «diluer la vérité».

Le président libanais, Michel Aoun, a rejeté ce vendredi toute enquête internationale dans la terrible explosion au port de Beyrouth, qui a fait plus de 150 morts, estimant qu'elle ne ferait que diluer la vérité.

«Il est possible que cela ait été causé par la négligence ou par une action extérieure, avec un missile ou une bombe», a déclaré Michel Aoun vendredi à la presse, rejetant les appels à l'ouverture d'une enquête internationale car elle «diluerait la vérité».

Cette déflagration d'une puissance inouïe, la plus dévastatrice jamais survenue au Liban, alimente la colère d'une population mobilisée contre les dirigeants du pays depuis l'automne 2019, notamment lors de manifestations ayant rassemblé des centaines de milliers de personnes.

Indignation

Une indignation d'autant plus grande que le gouvernement est incapable de justifier la présence de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium dans un entrepôt du port de Beyrouth depuis six ans et «sans mesures de précaution», de l'aveu même du Premier ministre.