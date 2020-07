Le président tchétchène réprouve la police française

Incidents à Dijon

Proche de Vladimir Poutine, le sulfureux Ramzan Kadyrov a apporté son soutien aux Tchétchènes impliqués dans les violences de Dijon cette semaine.

Par la suite, beaucoup de vidéos montrant des affrontements et des regroupements d'hommes armés et cagoulés ont été publiées sur les réseaux sociaux. Pour réponse, la police a lancé une vaste opération à Dijon et Chenôve, sa banlieue sud-ouest, donnant lieu à plusieurs perquisitions et interpellations.