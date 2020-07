Actualisé il y a 12min

Scandale

Le prince Andrew n’a plus de site officiel

En tapant l’adresse du fils de la reine, qui tente de se faire oublier, on est redirigé vers la page de la famille royale.

par Michel Pralong

La justice américaine aimerait entendre le prince Andrew, ami de Jeffrey Epstein et accusé d’avoir eu des relations avec une mineure présentée par Ghislaine Maxwell. AFP

Aucune annonce officielle n’a signalé que le site internet officiel du prince Andrew n’existait plus. Cela s’est fait discrètement. La discrétion, c’est d’ailleurs ce qu’espère la famille royale du duc d’York, qui s’est retiré de la vie publique en novembre 2019. La raison? Son implication dans l’affaire Epstein. Le milliardaire, dont il était un ami proche, a été retrouvé mort en prison après avoir été accusé de viols et trafic de mineures. Et le deuxième fils de la reine avait lui-même été accusé par l’une des victimes d’avoir couché avec elle.

Le prince avait d’abord choisi de se défendre, en accordant une interview à la BBC dans laquelle il n’a fait que s’enfoncer, se montrant particulièrement maladroit. C’est suite à cela qu’il a décidé, fortement encouragé par la reine, de disparaître des radars.

Une arrestation embarrassante

Et c’est donc dans cette logique, semble-t-il, que son compte officiel s’est évanoui, comme l’a constaté le «Daily Mail». En tapant l’adresse thedukeofyork.org , on aboutit désormais certes sur la page consacrée au prince Andrew, mais sur le site officiel de la famille royale, royal.uk . Page qui explique que le prince s’est retiré de la vie publique en raison de l’affaire Epstein, avec son communiqué publié en novembre 2019.

La disparition du site du duc d’York au moment où l’affaire Epstein connaît un rebondissement n’est certainement pas un hasard. Ghislaine Maxwell, ex-compagne du milliardaire et accusée d’avoir recruté des mineures pour lui, a en effet été arrêtée le 2 juillet dernier après plusieurs mois de cavale. Elle a plaidé non coupable mardi dernier devant le juge et devrait rester en prison jusqu’à son procès, ce qui pourrait ne pas être avant un an.

Inactif sur les réseaux sociaux

Suite à cette arrestation, la justice américaine avait réitéré son désir d’entendre le prince Andrew dans le cadre de cette affaire et celui-ci s’est défendu en disant être prêt à témoigner, sans le faire pour autant. C’est Ghislaine Maxwell qui lui aurait présenté la mineure qui accuse le prince d’avoir couché avec elle.