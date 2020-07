«Le privilège blanc a joué un rôle important dans ma carrière»

Cinéma

Star de la série «Girls», Lena Dunham a reconnu que le «privilège blanc» l'avait beaucoup aidé à se faire une place à Hollywood.

«Ma carrière a décollé à un jeune âge avec une relative facilité, facilité que je ne pouvais pas reconnaître parce que je ne savais pas non plus ce qu'était ce privilège» a déclaré l'actrice sur Twitter.

L'actrice de 34 ans a découvert que son nom faisait le tour de Twitter suite à un tweet du «Hollywood Reporter» dans lequel on pouvait lire : «@LenaDunham avait 23 ans lorsqu'elle a vendu #Girls à HBO avec un pitch d'une page et demie, sans personnage ni intrigue.»

Le post a ensuite été retweeté par de nombreux cinéastes et acteurs issus de minorités, qui ont comparé leurs propres expériences dans le milieu à celles de l'actrice et scénariste.

«Chaque fois que je découvre que mon nom est dans les tendances, je dois immédiatement vérifier si je suis vivante, a-t-elle commencé. Ensuite, j'essaie de voir s'il y a un dialogue constructif à avoir sur Twitter. Souvent il n'y en a pas, mais aujourd'hui il y en avait vraiment. En fait, ce n'était pas un dialogue, c'est juste moi qui conviens que le système hollywoodien est truqué en faveur des blancs et que ma carrière a décollé à un jeune âge avec une relative facilité, facilité que je ne pouvais pas reconnaître parce que je ne savais pas non plus ce qu'était ce privilège».