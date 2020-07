Actualisé il y a 10h

«Le problème à Sion concerne uniquement le Président et moi»

Xavier Kouassi (Xamax) admet avoir une «motivation supplémentaire» à l’idée de jouer contre son ancien club ce mercredi (18h30), ce qui n’est pas le cas de Stéphane Henchoz.

par Sylvain Bolt

Après cinq saisons en Valais, Xavier Kouassi va défier son ancien club pour un match capital en vue du maintien. KEYSTONE

Pour justifier le naufrage neuchâtelois de dimanche à Thoune (défaite 3-0), l’ancien capitaine de Sion Xavier Kouassi a de la peine à trouver des mots. Après un (très) long silence, il se lance sans succès: «Franchement, je n’arriverais pas à expliquer ce qu’il s’est passé, confie le joueur devenu xamaxien le 29 mai, après avoir été licencié du FC Sion en mars. Oublions ce fiasco. Aucun joueur n’a été à la hauteur. Il faut rester concentrés, limiter les dégâts. Parfois rien ne te réussit quand tu es tout au fond.»

La densité du calendrier amène un nouveau choc, face à son ancien club, lui-aussi à la dérive. Dans la bataille contre la relégation que se livrent les deux clubs romands, les Valaisans ont quatre points d’avance et un match de moins. «J’ai une motivation supplémentaire face à Sion que je vais tenter de transmettre à mes coéquipiers, lâche le milieu Xamaxien. J’ai donné quelques conseils par rapport aux faiblesses des joueurs de Sion.»

Presque que des amis à Sion

Arrivé en provenance de Servette en 2013, Xavier Kouassi a disputé cinq saison en Valais (entre 2013 et 2016, puis entre 2018 et 2020 après un passage aux Etats-Unis). Capitaine des Valaisans, il a soulevé la Coupe de Suisse en 2015. Mais l’Ivoirien ne verse pas dans l’émotionnel pour autant.

«Je n’ai pas de regrets, même si la fin de l’histoire n’a pas été très jolie, confie l’Ivoirien dans les couloirs de la Maladière. Je me souviendrais de tous les bons moments passés à Sion, des amis que je garde là-bas et le reste fait partie du football.»

Avant accueillir ses anciens coéquipiers à la Maladière, le milieu de Xamax ne semble pas trop rancunier et loin de lui l’idée d’une revanche, sur le terrain du moins. «Le problème à Sion concerne uniquement le Président et moi. Avec les joueurs de Sion, on va rigoler avant et après le match car ce sont mes amis, explique le numéro 36 de Xamax. Mais mon objectif ici est de maintenir le club en Super League. On va s’en sortir!»

«Je n’ai pas de ressenti spécial face à Sion et ne suis pas ici pour parler de ce club» Stéphane Henchoz, entraîneur de Neuchâtel Xamax

«Henchoz est un bosseur»

Ironie de l’histoire et du football, Xavier Kouassi a retrouvé depuis dix jours le coach avec lequel il avait commencé la saison à Sion. «Cela facilite les choses et le message passe rapidement, souligne l’Ivoirien. Henchoz est un bosseur et il me donne sa confiance sur le terrain.»

Le coach fribourgeois, de retour à la Maladière pour une (nouvelle) opération sauvetage, ne semble pas non plus disposé à ressasser le passé. Nourrit-il de la rancœur envers Sion? «Absolument pas!, rétorque-t-il sèchement. J’ai tourné la page professionnellement et j’habite depuis plus de six mois à Neuchâtel. Je n’ai pas de ressenti spécial face à Sion et ne suis pas ici pour parler de ce club. J’ai joué à Hambourg il y a vingt-cinq ans et pourtant nous n’évoquons pas ce club aujourd’hui.» Le message a le mérite d’être clair.

Djourou de retour?

Dans les couloirs de la Maladière, Johan Djourou n’a pas trouvé le temps de venir évoquer ses retrouvailles avec Sion. Le Genevois, blessé depuis fin juin, pourrait toutefois faire son retour sur le terrain mercredi soir, tout comme Diadra Sakho.