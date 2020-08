Hockey sur glace

«Le problème, c’est pour reprendre son souffle»

Marco Pedretti, l’attaquant jurassien des ZSC Lions, a porté un masque de protection contre le coronavirus durant les 20 premières minutes du match de préparation contre Rapperswil. Il raconte les sensations éprouvées.

Jeudi soir, les ZSC Lions et Rapperswil ont profité du match de préparation pour effectuer une expérience qui n’est pas passée inaperçue: les joueurs des deux formations ont porté un masque de protection contre le coronavirus durant le premier tiers-temps.

Le club du Hallenstadion, sur son compte Twitter, a précisé qu’il ne s’agissait que d’un essai. Le Jurassien Marco Pedretti, attaquant des Lions depuis la saison passée, évoque cette expérience quelque peu… déstabilisante: «L’idée était de voir si porter un masque en jouant un match de hockey était vraiment réalisable. Disons que c’était très compliqué de reprendre son souffle sur le banc en portant un masque sur le nez et la bouche juste après une présence sur la glace. Dans le jeu, même si nous le rabaissions à la hauteur du menton, ce n’était pas idéal non plus. Il a tendance à bouger, d’ailleurs j’ai vu passer une photo de moi avec le masque replié un peu n’importe comment sur le nez! Je pense que cette piste sera abandonnée.»