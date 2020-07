Soudan

Le procès de l’ex-président Omar el-Béchir s’est ouvert

L’ancien président soudanais Omar el-Béchir et 27 autres personnes sont accusés d’avoir participé à un coup d’Etat en 1989 qui les ont portés au pouvoir.

Justice exigée

Histoires de jugements

Un absent au procès

M. Béchir et les accusés se trouvent dans des cages et parmi eux figurent des militaires et des civils, parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali Osman Taha et le général Bakri Hassan Saleh. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour éviter tout incident. Les familles des accusés, venues en nombre, ont crié à l’arrivée des fourgons cellulaires «Allah Akhbar».