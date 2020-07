Le procès de Nicolas Sarkozy est reporté à fin novembre

France

En raison de la crise sanitaire, l'ancien président français sera entendu dans l'affaire dite des «écoutes» dès le 23 novembre, devant le tribunal correctionnel de Paris dès.

A cause de la crise sanitaire, ce procès est désormais prévu du 2 septembre au 10 novembre et a donc provoqué en cascade le report de celui de M. Sarkozy.

Une première

Il sera jugé aux côtés de son avocat et ami Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat à la Cour de cassation, plus haute juridiction française, Gilbert Azibert.