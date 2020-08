Lausanne Le projet de construction de Malley-Gare se concrétise

Dès mercredi, le projet de construction de Malley-Gare est mis à l’enquête publique. La population pourra s’informer jeudi soir.

Le projet de construction de Malley-Gare est mis à l’enquête publique dès mercredi et jusqu’au 18 septembre.

Le projet mis à l’enquête est un véritable morceau de ville: il comprend cinq bâtiments, dont deux tours, permettant d’accueillir à l’horizon 2024 500 habitants et 1500 emplois, rappellent les CFF, propriétaires des parcelles concernées, et les communes de Prilly et Renens mardi dans un communiqué.