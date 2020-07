Suisse

Le PS veut aider le climat en sortant de la crise du Covid-19

Le Parti Socialiste exige que la Confédération corrige le recul des investissements de ces dernières années et suggère un programme d’impulsion lié à la protection du climat.

Le PS exige que la Confédération corrige le recul des investissements de ces dernières années. Elle doit aussi accélérer l’expansion de l’énergie solaire et des solutions de charge et de stockage de l’électricité, l’assainissement des bâtiments et des processus de production ainsi que la revitalisation des réserves naturelles et des cours d’eau.