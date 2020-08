Musique classique

Le Quatuor Sine Nomine célèbre les 250 ans de Beethoven

La formation va jouer l’intégrale des 16 quatuors à cordes du compositeur né en 1770 dans quatre églises près de Lausanne de fin août à fin novembre.

Pour les quatre musiciens de Sine Nomine – Patrick Genet et François Gottraux au violon, Hans Egidi à l’alto et Marc Jaermann au violoncelle -, les seize quatuors à cordes de Beethoven occupent «une place privilégiée et unique». Ils constituent le centre de leur travail, et ceci depuis 40 ans, écrivent-ils dans un communiqué.