Le rachat de Fitbit par Google inquiète

Confidentialité

Des ONG craignent que le géant américain n'utilise les données collectées via les montres sportives à des fins économiques.

Une vingtaine d'ONG ont exprimé jeudi leurs inquiétudes sur l'acquisition par Google de Fitbit, l'un des leaders mondiaux des objets connectés spécialisés dans les activités sportives, qui menace selon elles la protection des données personnelles et risque d’accroître la position dominante du géant américain.

«Les régulateurs du monde entier --en particulier ceux qui sont concernés par le respect des règles antitrust et la confidentialité des données-- doivent accorder (à cette opération) la plus grande attention», écrivent dans un communiqué commun ces organisations, dont le Beuc, le Bureau européen des unions de consommateurs, l'Open Markets Institute ou la Consumer Federation of America.