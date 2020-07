Allemagne

Le «Rambo de la Forêt noire» arrêté après 6 jours de cavale

La traque d’un «fana des armes», qui avait réussi à désarmer quatre officiers, s’est achevée sur l’arrestation du suspect, vendredi en Allemagne.

La police allemande a annoncé vendredi avoir mis la main sur un suspect lourdement armé, accusé de s'être emparé d'armes de service de policiers. Cela à l'issue d'une chasse à l'homme dans la Forêt noire qui a mobilisé pendant six jours des centaines de membres des forces de l'ordre appuyés par des hélicoptères.

Yves Rausch, 31 ans, surnommé le «Rambo de la Forêt noire» par la presse allemande, s'était enfui dans la forêt dimanche après avoir réussi à désarmer quatre officiers de police, déclenchant dans le sud-ouest de l'Allemagne cette vaste opération des forces de l'ordre munies de caméras thermiques et appuyées par des hélicoptères et des chiens policiers.

«Après plusieurs jours de recherches pour retrouver Yves Rausch, qui est entré dans la clandestinité dans les bois autour d'Oppenau, la police a réussi à arrêter» le trentenaire et à saisir «quatre armes à feu», a indiqué un communiqué de la police.

Policiers menacés

Mais «soudain et d'une manière complètement inattendue», il a menacé les policiers avec une arme, les obligeant à poser leurs armes de service avant de s'en emparer et de s'enfuir. L'homme aurait été également armé d'un arc, de flèches et d'un couteau.