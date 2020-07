Football

Le Real Madrid tenu en échec, Messi «Pichichi»

Dans la légende: avec un nouveau titre de meilleur buteur ce dimanche, le 4e consécutif, la superstar du FC Barcelone Lionel Messi (25 buts) a dépassé le mythique Telmo Zarra.

«Les récompenses et les objectifs personnels sont secondaires. Cela pourrait devenir un record important, parce que ça pourrait faire 7 trophées (de meilleur buteur de Liga, ndlr). Mais j'aurais préféré que ça vienne avec un titre en Liga», avait réagi le capitaine blaugrana au sortir de son match à Alavés, ce dimanche.

Messi a terminé premier devant l'avant-centre français du Real Madrid Karim Benzema (21 buts) et l'attaquant espagnol de Villarreal Gerard Moreno (18 buts). Le Français n’a pas réussi l’improbable exploit de «revenir au score» lors de la partie sans grand intérêt pour la Maison Blanche, disputée en soirée à Leganes (2-2). Ce dernier est relégué, malgré un but de l’ancien d’YB Roger Assalé.

Messi a accompagné sa saison d'un nouveau titre de meilleur passeur de Liga, aussi, avec 20 assistances cette saison en championnat. Ce qui lui permet de rayer de la liste la saison record de Thierry Henry, qui avait signé 24 buts et 20 passes en 2002-2003 à Arsenal.

Pas de Soulier d’Or

Le sextuple Ballon d'Or a commencé sa saison très fort, avec 12 buts lors de ses 10 premiers matches du championnat d'Espagne. On se souvient notamment de ses deux triplés contre le Celta Vigo (9 novembre) et contre Majorque (7 décembre) à un mois d'intervalle à peine, et surtout de son joli quadruplé contre Eibar le 22 février, pour la «manita» du Barça (5-0).