États-Unis

Le régulateur dévoile les changements voulus pour le 737 MAX

La FAA préconise, entre autres, une mise à jour du logiciel de commande de vol et une mise à jour du logiciel générant les alertes.

Une mise à jour du logiciel de commande de vol et une révision de certaines procédures suivies par les pilotes figurent sur la liste des changements préconisés par l’agence américaine en charge de l’aviation (archives).

L’agence, comme elle l’avait déjà indiqué mi-juillet, va recueillir pendant 45 jours les commentaires du public sur ces propositions. Il restera ensuite plusieurs étapes avant qu’elle donne son feu vert au retour dans le ciel de l’appareil-vedette de Boeing. L’agence propose entre autres une mise à jour du logiciel de commande de vol, une mise à jour du logiciel générant les alertes, une révision de certaines procédures suivies par les pilotes et des modifications dans l’installation de certains câblages.

La FAA propose également de mener un test sur les capteurs de mesure de l’angle d’attaque de l’appareil, mis en cause dans les deux crashs, et d’opérer un vol de préparation avant le retour de chaque appareil dans le ciel. L’agence a accompagné ces suggestions d’un rapport préliminaire de 96 pages sur les leçons apprises depuis les deux accidents et les mesures prises par la FAA.