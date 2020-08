Via Sicura

Le retour à une loi plus souple pour les «chauffards»?

Sous la pression constante du Parlement, le Conseil fédéral propose aujourd’hui d’assouplir l’arsenal anti-chauffards de Via Sicura dans la loi sur la circulation routière.

La loi actuelle ne laisse guère d’appréciation à la justice pour sanctionner les conducteurs qui font des excès de vitesse. Le Conseil fédéral propose des sanctions moins automatiques et plus justes soient à nouveau possibles.

Un pas en avant, un pas en arrière. Ce pourrait être l’histoire du programme Via Sicura adopté par le Parlement au début des années 2010. Confronté à une recrudescence d’accidents dus à des bolides et des faits divers tragiques, le législateur avait frappé cette réforme du principe de sévérité. Il avait ainsi créé le délit de «chauffard», sanctionnant les automobilistes par une peine privative de liberté d’un an et de deux ans de retrait de permis. Via Sicura est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.