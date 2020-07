Le retour de la série culte «Beavis et Butt-Head»

TV

Selon le magazine américain «Hollywood Reporter», une nouvelle saison du succès des années 90 va être produite.

Le créateur Mike Jude est lui aussi présent à l'écriture et la production de ce «revival» de «Beavis & Butt-Head», et il fera à nouveau les voix des deux personnages en anglais. L'arrangement de Mike Judge avec Comedy Central permet aussi la création de futurs spinoffs et épisodes spéciaux, ce qui laisse penser que le média a des plans plus ambitieux pour les deux fous.

La série «a marqué une génération»

«Nous sommes ravis de travailler avec Mike Judge et la super équipe de 3 Arts à nouveau alors que nous mettons les bouchées doubles sur l'animation à Comedy Central,» a déclaré Chris McCarthy, président du groupe Divertissement et jeunesse de ViacomCBS. «Beavis et Butt-head a marqué une génération, et on est impatient de les voir s'aventurer dans les eaux troubles d'un monde à des années lumières du leur.»